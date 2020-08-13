Субботин: новая техника "Гомсельмаша" имеет хороший экспортный потенциал

Новая техника "Гомсельмаша" имеет хороший экспортный потенциал. Такое мнение в беседе с журналистами высказал заместитель Премьер-министра Александр Субботин. Он принял участие в сравнительных испытаниях зерноуборочных комбайнов КЗС-1624-1 «Палессе GS16» и John Deere S 785i. Тест-драйв прошел на поле ОАО «Гастелловское» Минского района.

– Мы имеем долю в сегменте как у ближних, так и у дальних соседей. И этот комбайн поможет эту нишу не только сохранить, но и раздвинуть. Потому что это уже более совершенная техника, уже больше инноваций в нем, он будет более продуктивным. И это, безусловно, поспособствует тому, что этот комбайн будет продаваться с большим успехом. Сегодняшнее действо – сравнить американского коллегу с белорусским. Сейчас они уберут это поле. Оно достойное. Датчики показывали 120 центнеров с гектара. Это один из лучших результатов в стране. И когда поле целиком уберут, будем сравнивать, кто более успешен и куда нам надо приложить свои идеи, чтобы сделать еще лучше свой продукт.

Александр Субботин не только наблюдал за тем, как убирают зерно белорусская и американская техника. Он лично протестировал их возможности. Заместитель Премьер-министра побывал в обеих кабинах, и лично смог убедиться, как работает техника. Говоря о белорусском комбайне, Александр Субботин остался доволен техникой.

– Замечательный хлеб, замечательная техника. Так работать можно и нужно. Наш комбайн новый, но уже достаточно высокого уровня. Может, по комфорту и комплектации и электронным составляющим частей он еще уступает американскому конкуренту, но по своим механическим характеристикам, сохранности урожая, скорости он уже приблизился вплотную. Самое главное, что люди, которые работают на этом комбайне, – довольны. И я думаю, это лучшая характеристика.

Отвечая на наш вопрос, когда уже американцы начнут сравнивать свою технику с белорусской, а не наоборот, заместитель Премьер-министра ответил следующее:

– Все зависит от нас. Данный комбайн дешевле John Deer минимум в два раза. Поэтому удешевление комбайна требует, чтобы и комплектующие были чуть дешевле. И это не всегда, к сожалению, положительно отражается на качестве. Поэтому идеи есть, конструкция собрана. Теперь только шлифовать, дорабатывать и слушать хлеборобов, что нужно сделать, чтобы усовершенствовать. И, конечно же, повышать качество наших комплектующих, чтобы они меньше ломались и дольше работали.