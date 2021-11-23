Субботин: несмотря на политическую и финансовую турбулентность, мы потихоньку прибавляем – и село идет вперед

Об этом заявил журналистам заместитель Премьер-министра Александр Субботин по итогам доклада Главе государства, комментируя озвученную Президентом задачу о наращивании экспорта до 7 миллиардов долларов в год:
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– Задачи, которые доводятся, напряженные всегда. К озвученному рубежу мы пытаемся подойти максимально быстро. Экспорт – это одна из основных оценок работы аграрного сектора. Впереди у нас идет обеспечение внутреннего рынка под полную потребность всеми продуктами питания. Уже то, что, скажем так, «не вмещается» на внутреннем рынке, идет на экспорт.
По результатам работы за 9 месяцев экспорт составил 4,7 миллиарда долларов, вырос на 112,6 процента, обеспечив прирост валютной выручки на 529 миллионов долларов. Александр Субботин в связи с этим отметил:
– У нас небывалое положительное сальдо – 1,6 миллиарда. Это плюс почти полмиллиарда к успешному прошлому году.
Цифру в 7 миллиардов вице-премьер назвал «достаточно напряженной». При этом обратил внимание:
– В этом году мы перешагнем показатель в 6 миллиардов, а 7 миллиардов – это уже как конъюнктура будет складываться. К этому идем.
Отвечая на вопрос, за счет чего прирастает экспорт, Александр Субботин обратил внимание на то, что во всем мире по сравнению с прошлым годом растут цены на хлеб, мясо, молоко и зерно:
– Это очень помогло нам в экспорте. Но мы добавили и в физическом объеме. Больше молока, больше сыров, больше мяса, больше мясопродуктов. Добиться такого результата помог труд всех аграриев: тех, кто работал в поле, тех, кто убирал, кто перерабатывал, кто продает. Люди к работе на земле, к переработке подошли с любовью – и вот результат. При этом этот год был одним из самых непростых за время существования нашей молодой Беларуси. Но тем не менее, несмотря на то что происходит вокруг нас, несмотря на политическую, финансовую турбулентность, скачки в ценах на энергоносители, удобрения, которые дорожают во всем мире, мы потихоньку прибавляем – и село идет вперед.
Заместитель Премьер-министра при этом обозначил, что в мире не зафиксировано ни одного случая, чтобы санкции и ограничения были наложены на продовольственную и фармацевтическую сферы:
– Никто не отказывался от наших продуктов питания. Мы как освоили рынки 116 стран, так их уверенно держим. Даже несмотря на жесткие, непростые отношения с Евросоюзом, экспорт увеличивается и туда. Конечно, они сильно защищают свой рынок, не пуская туда нашу молочку, сыры, но какие-то отдельные линейки наших белорусских продуктов питания и особенно технический казеин они берут очень интенсивно. Прирост в этом году составил более 20 процентов.
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