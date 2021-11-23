Субботин: несмотря на политическую и финансовую турбулентность, мы потихоньку прибавляем – и село идет вперед

По результатам работы за 9 месяцев экспорт составил 4,7 миллиарда долларов, вырос на 112,6 процента, обеспечив прирост валютной выручки на 529 миллионов долларов. Александр Субботин в связи с этим отметил:Цифру в 7 миллиардов вице-премьер назвал «достаточно напряженной». При этом обратил внимание:Отвечая на вопрос, за счет чего прирастает экспорт, Александр Субботин обратил внимание на то, что во всем мире по сравнению с прошлым годом растут цены на хлеб, мясо, молоко и зерно:Заместитель Премьер-министра при этом обозначил, что в мире не зафиксировано ни одного случая, чтобы санкции и ограничения были наложены на продовольственную и фармацевтическую сферы: