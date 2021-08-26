Субботин: будем с хлебом – 100 процентов

На утро сегодняшнего дня госзаказ по зерну выполнен уже на 93 процента. Об этом после доклада Президенту сообщил журналистам заместитель Премьер-министра Александр Субботин. Он уверенно заверил:
– Мы не говорим, что будет дефицит продовольственного зерна. Здесь можно быть совершенно спокойным. Будем с хлебом 100 процентов.
Иначе обстоят дела с фуражным зерном. Вице-премьер признал, что его будет собрано меньше, чем прогнозировалось, но при этом есть варианты замещения:
– На сегодняшнее утро осталось убрать где-то 3–4 процента зернового клина. Мы не добираем около миллиона тонн именно по зерновому клину. Но неплохая стоит кукуруза, и часть посевов переводится на зерно. За счет кукурузы мы 1,5 –1,8 млн тонн ожидаем, что выше прошлого года, и мы часть этого дефицита перекроем.
Александр Субботин отметил, что для животноводства ощущается некоторый дефицит зерна именно нового урожая. Здесь надо будет маневрировать:
– У нас есть переходный остаток 560 тысяч тонн, жмых, который получим от переработки маслосемян рапса, есть жом от сахарной свеклы. Этими позициями мы все недостачи перекроем.
Частично зерно планируется закупать в Российской Федерации, но на другие цели:
– У нас строится и запускается в ноябре последний высокотехнологичный завод Белорусской биотехнологической корпорации. Там будет очень углубленная переработка зерна: получение витаминов, ферментов, крахмалов и так далее. Для линейки, чтобы всю продукцию выпускать, нужно зерно, которое у нас не растет. Не та температура, клейковина не та. Поэтому часть зерна мы будем закупать в братской России. Ну а в целом обойдемся тем, что выросло у нас.
Порассуждал вице-премьер и о перспективах выращивания в Беларуси бахчевых культур:
– Мы видим, что меняются климатические условия, сдвигаются чуть севернее. И уже те культуры, которые у нас успешно когда-то возделывались на Гомельщине, на Брестчине, уже где-то не подходят по температурным параметрам. Поэтому приходится более научный подход применять и сдвигать севообороты на культуры, которые когда-то росли на севере Украины. Поэтому перспективы у бахчевых достаточно высокие. Пока это единичные посевы, отрабатываются технологии. Эти культуры приходят к нам и заявляют о себе все громче и громче. Это только начало. Даже в Витебской области в частном секторе выращивают арбузы. Не так массово, но уже районированные к местным условиям и достаточно сладкие. Думаю, что скоро будет все свое у нас.
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