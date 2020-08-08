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СТВ: в Беларуси во время выборов планировались провокации

В Беларуси во время выборов Президента планировались провокации, задержаны несколько человек, рассказали в эфире телеканала СТВ.

В новостном выпуске заявили о том, что из Беларуси бегут сторонники некоторых кандидатов.

- 3 августа - в Киев улетает один из координаторов объединенного штаба, 4 августа - в том же направлении сбегают несколько активистов и топ-менеджеры проекта. Среди них и сестра одной из трех активных участниц предвыборной кампании, - отметили в эфире канала.

- Затем Беларусь покидают еще функционеры, один из разработчиков приложения "Голос". Далее участники так называемых штабов альтернативных кандидатов, волонтеры и активисты. Сегодня в направлении России уехала одна из героинь, которых в народе называют грациями, - рассказали на СТВ.

- Видимо, они что-то знают, о чем мы можем догадываться. Желание уберечь себя понятно. Желание сделать революцию чужими руками - как-то так себе, - подчеркнули в эфире.

- Что в Беларуси планируется? Провокации. Многочисленные Telegram-каналы открыто публикуют инструкции: как быть, куда идти, что делать и как бороться. Заметьте - инструкция пишется избранными белорусами в уютном кресле в кабинете в Варшаве, а бороться с режимом должны будут какие-то другие белорусы, кому меньше повезло, - заметили в эфире.

Было продемонстрировано видео из Мозыря. Как заявили в эфире, на нем мужчина, активный сторонник "Страны для жизни", модератор местного Telegram-канала. Он привез коробки с металлическими "ежами" - уменьшенными копиями противотанковых. Они должны были пробивать колеса машин, чтобы на улицах возникли заторы. Сделал их сам, не менее тысячи. Согласно озвученному, он искал способы доставки ежей в Минск.

Двое человек из Кореличей планировали приехать в Новогрудок, спилить несколько больших деревьев, чтобы блокировать дорогу. После должны были выйти на площадь, позже - провокации и походы к зданию райисполкома и милиции. Здания нужно было забросать коктейлями Молотова. Они были приготовлены заранее.

- Задержанные охотно говорят "быть жертвой чужой революции не каждый согласится". Говорят и задержанные ранее сторонники Тихановского и Статкевича. И там вырисовывается не радужная картина для обоих. Доказательств вины все больше, - констатировали в эфире СТВ.

Кроме этого, в эфире телеканала отметили, что в Беларусь устремились иностранные журналисты без аккредитации. Было продемонстрировано видео беседы с одним из них.

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