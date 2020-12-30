Студенты-волонтеры Гомельского медуниверситета отмечены за работу в борьбе с COVID-19

Волонтерские отряды в помощь практическому здравоохранению создали в вузе прошедшей осенью.
– Волонтерские отряды из 13 человек в Гомеле и пяти человек в Речице работают в красной зоне. В колл-центре медуниверситета 11 человек ведут работу с контактами первого уровня. Две группы студентов совместно с Гомельским районным центром гигиены и эпидемиологии проводили эпидрасследования. 44 студента в Гомеле и два в Ветке работают в соответствии с приказом министра здравоохранения по договорам в основном помощниками врача, выезжают на вызовы, ведут амбулаторные приемы. Помимо этого, 180 молодых людей заняты на разных должностях в лечебных учреждениях, – приводят данные в медицинском университете.
В красной зоне будущие врачи измеряют пациентам сатурацию, рассказывают, как правильно лежать, делать дыхательную гимнастику, выполнять другие процедуры.
Накануне Нового года 18 студентов-волонтеров удостоились наград от Министерства здравоохранения и главного управления здравоохранения Гомельского облисполкома, Гомельской областной организации Белорусского союза работников здравоохранения. Это не только старшекурсники, но и студенты 2-го и 3-го курсов.
В награждении принял участие заместитель министра здравоохранения Беларуси Борис Андросюк.
– Вы большие молодцы! – сказал он, – по зову души пошли в красную зону, чтобы помочь пациентам и коллегам.
Фото с сайта Гомельского медуниверситета
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