Студенты после срочной военной службы смогут получить скидку на оплату обучения

В соответствии с документом студентам и учащимся, прошедшим срочную военную службу и имеющим рекомендации воинских частей, предоставляется скидка от сформированной стоимости при обучении на платной основе в учреждениях образования. Конкретный размер скидки будет определен Правительством в зависимости от среднего балла успеваемости студента или учащегося.Введение данной нормы входит в комплекс мер, направленных на повышение престижа срочной военной службы.