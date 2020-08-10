Александр Лукашенко подписал Указ № 302, которым вносятся изменения в Указ № 126 "О некоторых вопросах получения высшего и среднего специального образования на платной основе" от 28 февраля 2006 года, информирует пресс-служба Президента.
В соответствии с документом студентам и учащимся, прошедшим срочную военную службу и имеющим рекомендации воинских частей, предоставляется скидка от сформированной стоимости при обучении на платной основе в учреждениях образования. Конкретный размер скидки будет определен Правительством в зависимости от среднего балла успеваемости студента или учащегося.
Введение данной нормы входит в комплекс мер, направленных на повышение престижа срочной военной службы.
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Студенты после срочной военной службы смогут получить скидку на оплату обучения
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Фото: Алексей СТОЛЯРОВ