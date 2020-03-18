Студентка БГСХА установила четыре рекорда Беларуси по классическому пауэрлифтингу

Студентка факультета механизации сельского хозяйства Белорусской государственной сельскохозяйственной академии Елена Шалыпина на чемпионате Беларуси по классическому пауэрлифтингу, который накануне прошел в Березе, заняла первое место в весовой категории свыше 84 кг и третье место в абсолютном первенстве среди женщин. Девушка впервые выполнила норматив мастера спорта и установила четыре рекорда Беларуси. Рекорды были установлены в приседании со штангой, жиме, становой тяге и сумме баллов в троеборье.

На чемпионате отличились и другие студенты аграрного вуза. Артем Савельев, студент факультета биотехнологии и аквакультуры, занял первое место в весовой категории до 74 кг и первое место в абсолютном первенстве среди юниоров.

Виктория Бардовская с агрономического факультета завоевала первое место в весовой категории до 72 кг. Все спортсмены теперь являются кандидатами для выступления на чемпионате мира, который состоится 11—16 июня в Минске.