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  2. Студентка БГСХА установила четыре рекорда Беларуси по классическому пауэрлифтингу

Студентка БГСХА установила четыре рекорда Беларуси по классическому пауэрлифтингу

Студентка факультета механизации сельского хозяйства Белорусской государственной сельскохозяйственной академии Елена Шалыпина на чемпионате Беларуси по классическому пауэрлифтингу, который накануне прошел в Березе, заняла первое место в весовой категории свыше 84 кг и третье место в абсолютном первенстве среди женщин. Девушка впервые выполнила норматив мастера спорта и установила четыре рекорда Беларуси. Рекорды были установлены в приседании со штангой, жиме, становой тяге и сумме баллов в троеборье.

На чемпионате отличились и другие студенты аграрного вуза. Артем Савельев, студент факультета биотехнологии и аквакультуры, занял первое место в весовой категории до 74 кг и первое место в абсолютном первенстве среди юниоров.

Виктория Бардовская с агрономического факультета завоевала первое место в весовой категории до 72 кг. Все спортсмены теперь являются кандидатами для выступления на чемпионате мира, который состоится 11—16 июня в Минске.

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