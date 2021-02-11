Такое мнение в интервью sb.by высказал студент пятого курса БГУ Михаил Дегтяренко в кулуарах VI Всебелорусского народного собрания:
– Особенно важно обратить внимание на такие, казалось бы, простые вещи, как гражданско-патриотическая составляющая развития государства, необходимость поддержки тех проектов, инициатив молодежи, которые направлены на совершенствование действующей системы образования. Президент значительную часть своего выступления посвятил вопросам экономики. В этой связи образование не должно быть оторвано от производства.
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Студент БГУ: образование не должно быть оторвано от производства
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Фото: Евгений КОНОНОВИЧ