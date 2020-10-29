Студенческий форум "За нами будущее" открылся в Могилеве

– рассказалаОна подчеркнула: инициатива переросла из вузовского форума в республиканский. Три года подряд это был форум могилевских вузов, в этом году – мероприятие республиканское.поделилась, что узнала о форуме за две недели, изучила его программу и решила поучаствовать.– отметила девушка.– поделилсясчитает, что такие площадки для молодежи нужно проводить как можно чаще.Молодежный студенческий форум продлится в областном центре три дня. В программе много мастер-классов, встреч и обсуждений важных вопросов. Будут работать тематические площадки, где участники форума смогут обменяться опытом работы первичных организаций своих вузов.