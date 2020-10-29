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Студенческий форум "За нами будущее" открылся в Могилеве

В Могилеве открылся молодежный студенческий форум "За нами будущее". Его участники – около 60 молодежных лидеров из различных вузов Беларуси, сообщает БЕЛТА.


– Здесь собрались молодые, перспективные, уверенные в себе ребята. Поскольку в учебные заведения пришло много новых людей, было предложено провести форум, на котором они бы узнали ответы на интересующие вопросы: по работе в сети и с прессой, ораторскому искусству. На протяжении двух месяцев велась подготовка к форуму  – программа, спикеры, все обсуждалось совместно, – рассказала секретарь ЦК БРСМ Юлия Зинкевич. 



Она подчеркнула: инициатива переросла из вузовского форума в республиканский. Три года подряд это был форум могилевских вузов, в этом году – мероприятие республиканское. 

Студентка Могилевского государственного университета продовольствия Ульяна Казакевич поделилась, что узнала о форуме за две недели, изучила его программу и решила поучаствовать. 

– На подобных мероприятиях я бываю постоянно. Недавно это был молодежный поезд, а в прошлом году проходил похожий форум, но в рамках региона. Такие встречи  –возможность узнать много нового, пообщаться со сверстниками. У меня таким образом появилось немало новых друзей, – отметила девушка. 

– Современный мир – это мир коммуникаций. От того, как мы будем подавать информацию, зависит, как нас поймут окружающие. Потому важно научить нашу молодежь правильно высказывать свою точку зрения, – поделился проректор по воспитательной работе Белорусско-Российского университета Андрей Казанский. – Для молодежного лидера важно уметь мыслить, выступать и доносить свою идею. И мы надеемся, что на нашем форуме ребята приобретут эти навыки, которые пригодятся им в повседневной жизни.

Сергей Ширко из БГТУ считает, что такие площадки для молодежи нужно проводить как можно чаще. 

– Особенно в сложившейся ситуации в стране, чтобы каждый мог высказать свою точку зрения. И прийти к чему-то общему. Если каждый будет гнуть свою линию, ни к чему хорошему это не приведет. Нужно уметь слушать и слышать всех. Здесь можно предлагать различные проекты, поднимать и реализовывать предложенные идеи, – отметил молодой человек.


Молодежный студенческий форум продлится в областном центре три дня. В программе много мастер-классов, встреч и обсуждений важных вопросов. Будут работать тематические площадки, где участники форума смогут обменяться опытом работы первичных организаций своих вузов. 
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Фото: Светлана ГУМИНА
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