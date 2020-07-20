Строительство ТРЦ началось на месте бывшего Червенского рынка

В минувшем году облик здания был рассмотрен на архитектурно-градостроительном совете при главном архитекторе столицы, пишет Минск-Новости.

Строительство нового ТРЦ началось на пересечении ул. Аранской и Маяковского в Минске.

Инвестор планирует разместить в комплексе гипермаркет, специализированные магазины и объекты, детский центр с танцзалом и зонами активного отдыха, а также шестизальный кинотеатр, фитнес-центр и фуд-корт.

К слову, в минувшем году облик здания был рассмотрен на архитектурно-градостроительном совете при главном архитекторе столицы. Известно, что фасад предлагается отделать горизонтальными гнутыми перфорированными панелями, а центральный портал – матированным стеклом.