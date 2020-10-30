Строительство самой высокой в Беларуси ветроустановки планируют завершить до конца года

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Это будет самая высокая ВЭУ в Беларуси. Ее высота составит 142 метра, а мощность – 3,4 МВт. При этом верхняя точка лопасти достигнет 210 метров, а размах лопастей – 136 метров. Строительством установки занимается СООО "ТДФ Экотех-Могилев". Сейчас ведутся работы по заливке фундамента, завершить строительство планируют в конце декабря текущего года. Современная конструкция установки (установка изготавливается специально для этого проекта датской компанией Vestas) позволит использовать энергию ветра максимально эффективно, пояснил Дмитрий Казаков.До сих пор самым высоким ветряком в Беларуси считался электрогенератор, построенный в Новогрудском районе возле деревни Большие Лезневичи в 2017 году. Высота его башни – 117 метров, мощность – 3,3 МВт.Самым мощным остается ветряк, построенный в Лиозненском районе Витебской области в прошлом году. Высота его башни – 100 метров, мощность – 3,49 МВт.По-прежнему лидирующие позиции по количеству ВЭУ (50%) и по установленной мощности (50%) в Беларуси занимает Могилевская область. По состоянию на 1 ноября в Беларуси действуют 108 ветроэнергетических установок общей установленной электрической мощностью 120,31 МВт, из них в Могилевской области расположено 56 установок мощностью 59,18 МВт.