Стрельба в Чикаго: семь человек ранены, один ребенок погиб

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Трагедия произошла в минувшие выходные. По данным полиции ребенок находился дома, когда рядом происходила стрельба. От полученных ранений мальчик скончался в детской больнице.По факту случившегося проводится проверка, личность преступника устанавливается.Согласно данным полиции, в Чикаго за первые восемь месяцев текущего года в результате перестрелок погибли не менее 280 несовершеннолетних и были застрелены 2344 человека.