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  2. Стрельба в Чикаго: семь человек ранены, один ребенок погиб

Стрельба в Чикаго: семь человек ранены, один ребенок погиб

В Чикаго в результате стрельбы погиб 4-летний ребенок, еще семеро в возрасте от 12 до 18 лет получили ранения разной степени тяжести. Об этом сообщает ABC News.

Фото: pixabay.com

Трагедия произошла в минувшие выходные. По данным полиции ребенок находился дома, когда рядом происходила стрельба. От полученных ранений мальчик скончался в детской больнице. 

По факту случившегося проводится проверка, личность преступника устанавливается.

Согласно данным полиции, в Чикаго за первые восемь месяцев текущего года в результате перестрелок погибли не менее 280 несовершеннолетних и были застрелены 2344 человека.
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