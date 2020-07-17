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Страны ЕАЭС сформировали проект карты индустриализации почти на 200 млрд долларов

Страны Евразийского экономического союза сформировали проект карты индустриализации с заявками почти на 200 млрд долларов. Об этом сообщил председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович, озвучивая итоги заседание Евразийского межправительственного совета:

– Карта индустриализации предполагает разработку новых проектов в промышленности. Сегодня уже имеем заявки около ста таких проектов суммарной стоимостью без малого 200 млрд долларов.

По мнению Михаила Мясниковича, карта позволит экономикам стран – участниц ЕАЭС прирастать новыми заводами, предприятиями и технологиями, которые будут конкурентоспособными как на внутренних рынках, так и на рынках дальнего зарубежья.

Кроме того, страны ЕАЭС договорились о программе в космической сфере. Согласно документу, будет сформирована группировка из пяти космических аппаратов для дистанционного зондирования Земли с целью обмена информацией в ЕАЭС.

Еще один итог – решение для развития агроиндустрии, которое подразумевает обеспечение продовольственной безопасности стран союза. Что касается устранения барьеров и препятствий в ЕАЭС, Михаил Мясникович отметил, что только в текущем году устранено 9 из 15 барьеров.

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