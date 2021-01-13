Близится христианский праздник Крещение Господне. Одна из главных народных традиций в этот день связана с окунанием в прорубь для смывания грехов и отрицательной энергетики, однако врачи предупреждают, что такие ныряния могут пагубно сказаться на здоровье. Российская ведущая и врач-терапевт Елена Малышева в интервью телеканалу 360 рассказала кому и почему не стоит окунаться в прорубь.
– Это странная забава! – раскритиковала обычай Малышева.
Телеведущая объяснила свою позицию с двух сторон. Во-первых, православные священнослужители считают, что традиция окунания в ледяную воду не имеет никакого отношения к таинству крещения.
А во-вторых, с позиции врачей-кардиологов, это крайне опасно для здоровья. Мало кто знает, что при нырянии люди задерживают дыхание. В совокупности с резким перепадом температур это может привести к инфаркту и другим проблемам сердечно-сосудистой системы.
Малышева также привела медицинскую статистику, в которой отметила, что к кардиологам после таких погружений регулярно поступают пациенты с тяжелейшими аритмиями.
Фото: БЕЛТА
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«Странная забава»: Малышева рассказала, чем опасно купание в проруби на Крещение
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