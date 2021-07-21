Страховой убыток Германии в связи с наводнением может достичь 5 млрд евро

отметил Йорг Асмуссен.– уточнил он.Напомним, что на минувшей неделе на запад Германии обрушились сильные дожди. В результате непогода вызвала наводнения. Из-за ливней уровень воды в притоках Рейна Ар и Мозель, а также реках Зауэр, Прюм, Нимс, Киль и Эрфт достиг опасного показателя. Больше всего из-за стихии пострадали Северный Рейн – Вестфалия и Рейнланд-Пфальц. В данный момент известно как минимум о 170 жертвах наводнения.