Страховой убыток из-за наводнения, обрушившегося на запад Германии, может составить 5 млрд евро. Такую цифру сегодня озвучил глава Союза немецких страховщиков Йорг Асмуссен, передает ТАСС.
– В настоящий момент мы исходим из того, что страховой убыток составит от 4 до 5 млрд евро, – отметил Йорг Асмуссен.
– Убыток может быть даже выше суммы в € 4,65 млрд, которые пришлось выплатить после наводнения в 2002 году, – уточнил он.
Напомним, что на минувшей неделе на запад Германии обрушились сильные дожди. В результате непогода вызвала наводнения. Из-за ливней уровень воды в притоках Рейна Ар и Мозель, а также реках Зауэр, Прюм, Нимс, Киль и Эрфт достиг опасного показателя. Больше всего из-за стихии пострадали Северный Рейн – Вестфалия и Рейнланд-Пфальц. В данный момент известно как минимум о 170 жертвах наводнения.
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Страховой убыток Германии в связи с наводнением может достичь 5 млрд евро
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