БГУИР: в университете начался учебный процесс, студенты на занятиях

В первый день осени в сети появились снимки шествия группы молодых людей по улицам Минска. Подписи к снимкам самые разные, но содержание примерно одинаковое: “студенты вышли на мирные акции протеста и солидарности”. На некоторых снимках замечен молодой человек, в руках которого флаг с надписью "БГУИР". Хотя такой символики у вуза нет…

Чем сейчас занимаются студенты этого учебного заведения, мы спросили у проректора по воспитательной работе БГУИР Дмитрия Кузнецова. Вот что он рассказал:

– Сегодня первый день учебных занятий. В университете организован учебный процесс, и занятия начались в 9:00. Могу с уверенностью сказать, что наши студенты сегодня на парах.



