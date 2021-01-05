Директор Института стоматологии Сеченовского университета Ирина Макеева назвала продукты, которые негативно влияют на цвет зубов, сообщает РИА Новости.
По словам специалиста, больше всего окрашивают зубы черника, свекла, черная смородина, а также вишня и красное вино. В этих продуктах содержатся кислота и красящие пигменты.
Но на этом список не заканчивается. Любителям цветных газированных напитков и большинства специй и соусов придется выбирать между гастрономическим удовольствием и красивой улыбкой.
Ирина Макеева отметила, что зачастую на цвет зубной эмали влияет употребление кофе и чая, причем последний гораздо сильнее первого. Это обусловлено наличием в нем пигментов, кислот и танинов.
Для того чтобы избежать такой проблемы, после каждого приема чая и кофе нужно сполоснуть рот или использовать зубную пенку с ферментами.
Фото: pixabay.com
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Стоматолог назвал продукты, портящие цвет зубов
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