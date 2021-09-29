Столичные милиционеры провели рейды вблизи учреждений образования

Основная цель – пресечение нарушений правил дорожного движения и предупреждения дорожно-транспортных происшествий. В рамках профилактической акции «Пешеход» милиционеры провели профилактические беседы с участниками дорожного движения о правилах перехода проезжей части, родителям напомнили правила перевозки детей в удерживающих устройствах., – считает. –Фото Заводского РУВД