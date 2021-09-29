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Столичные милиционеры провели рейды вблизи учреждений образования

Сотрудники ГАИ и ИДН Заводского РУВД г. Минска совместно с представителями администрации района провели рейдовое мероприятие вблизи учреждений образования. 



Основная цель – пресечение нарушений правил дорожного движения и предупреждения дорожно-транспортных происшествий. В рамках профилактической акции «Пешеход» милиционеры провели профилактические беседы с участниками дорожного движения о правилах перехода проезжей части, родителям напомнили правила перевозки детей в удерживающих устройствах. 



– Радует, что во время рейда со стороны участников дорожного движения нарушений ПДД не допущено. Хотелось бы напомнить и взрослым и детям, что личная беспечность и невнимательность на дороге может привести к тяжелым последствиям, – считает участковый инспектор ИДН Елена Купраенок. – Мы должны беспрекословно выполнять требования всех правил и быть взаимовежливыми на дороге! 



Фото Заводского РУВД
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