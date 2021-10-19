Столичные медики предупреждают об опасности укусов клещей в парках и лесополосах даже в холодную погоду

Опасность стать жертвой укусов иксодовых клещей в городах сохраняется вплоть до наступления морозов, предупреждают в санитарно-эпидемиологической службе белорусской столицы.





– Несмотря на наступление осени, напоминаем, что иксодовые клещи активны с марта по ноябрь при температуре воздуха выше плюс 5 градусов Цельсия, – проинформировали специалисты. – Они влаголюбивы, предпочитают умеренно затененные территории с густым травостоем и концентрируются на лесных дорожках и тропах, поросших по обочинам травой, предпочитают забираться на высокую траву.

За 9 месяцев текущего года в Минске отмечается уменьшение количества обращений в организации здравоохранения по поводу укусов клещей в сравнении с аналогичным периодом 2020 года на 12 процентов.

– Нападение клещей чаще происходило в сельской местности, на дачных участках (51 процент) и в лесных массивах (30 процентов), – констатировали в санэпидслужбе. – В 13 процентах случаев пациенты указывали, что укус произошел на территории города Минска и закрепленных пригородных зонах отдыха.

Случаи нападения клещей зарегистрированы на территории всех районов Минска: в Заводском – 8,6 процента, Ленинском – 4,9 процента, Московском – 12,6 процента, Октябрьском – 6 процентов, Партизанском – 9,8 процента, Первомайском – 28,6 процента, Советском – 11,5 процента, Фрунзенском – 10,61 процента, Центральном – 7,5 процента.

– Наибольшее количество укусов клещей зарегистрировано на следующих территориях: Лошицкий парк, фруктовый сад на улице Рафиева, лес в Степянке и Дражне, лесопарк «Зеленый Луг», лесополоса у станции метро «Восток», лесополоса по улицам Никифорова – Руссиянова, около Цнянского и Заславского водохранилищ, – уточнили в санэпидслужбе. – Показатель численности иксодовых клещей в природе за 9 месяцев 2021 года выше аналогичного периода 2020 года в 1,5 раза.