Столичные магазины объявили скидки 22–24 октября: адреса для выгодных покупок

22, 23 и 24 октября магазины Минска приглашают сделать выгодные покупки, сообщает "Минск-Новости".
ЦУМ "Минск"
22 октября – до 25% от розничной цены на непродовольственные товары стоимостью от 5 рублей за 1 ед., 1 м.
23 октября – до 30% от розничной цены на непродовольственные товары стоимостью от 7 рублей за 1 ед., 1 м.
ГУМ
22–24 октября – 30% от розничной цены на непродовольственные товары стоимостью от 30 рублей.
23 октября – 33% от розничной цены на непродовольственные товары в секциях «Товары для детей», «Галантерея, чулочно-носочные изделия», отдел часов (2-й этаж).
Универмаг «Беларусь»
23 октября – 27% от розничной цены на непродовольственные товары стоимостью от 5 рублей за 1 ед., 1 м; 5% – на продовольственные товары.
"Кирмаш" (пр. Дзержинского, 100, ул. В. Хоружей, 21, пр. Независимости, 19)
22–24 октября – 30% на все непродовольственные товары.
ТД «На Немиге» (ул. Немига, 8)
22 и 23 октября – 30% на все непродовольственные товары, 5% – на продовольственные товары.
«Лянок» (пр. Независимости, 46)
23 октября – 18% от розничной цены на весь ассортимент при сумме позиции в чеке от 3 рублей.