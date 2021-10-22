Столичные магазины объявили скидки 22–24 октября: адреса для выгодных покупок

22 октября – до 25% от розничной цены на непродовольственные товары стоимостью от 5 рублей за 1 ед., 1 м.23 октября – до 30% от розничной цены на непродовольственные товары стоимостью от 7 рублей за 1 ед., 1 м.22–24 октября – 30% от розничной цены на непродовольственные товары стоимостью от 30 рублей.23 октября – 33% от розничной цены на непродовольственные товары в секциях «Товары для детей», «Галантерея, чулочно-носочные изделия», отдел часов (2-й этаж).23 октября – 27% от розничной цены на непродовольственные товары стоимостью от 5 рублей за 1 ед., 1 м; 5% – на продовольственные товары.22–24 октября – 30% на все непродовольственные товары.22 и 23 октября – 30% на все непродовольственные товары, 5% – на продовольственные товары.23 октября – 18% от розничной цены на весь ассортимент при сумме позиции в чеке от 3 рублей.