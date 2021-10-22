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  2. Столичные магазины объявили скидки 22–24 октября: адреса для выгодных покупок

Столичные магазины объявили скидки 22–24 октября: адреса для выгодных покупок

22, 23 и 24 октября магазины Минска приглашают сделать выгодные покупки, сообщает "Минск-Новости"


ЦУМ "Минск"

22 октября – до 25% от розничной цены на непродовольственные товары стоимостью от 5 рублей за 1 ед., 1 м.

23 октября – до 30% от розничной цены на непродовольственные товары стоимостью от 7 рублей за 1 ед., 1 м.

ГУМ

22–24 октября – 30% от розничной цены на непродовольственные товары стоимостью от 30 рублей.

23 октября – 33% от розничной цены на непродовольственные товары в секциях «Товары для детей», «Галантерея, чулочно-носочные изделия», отдел часов (2-й этаж).

Универмаг «Беларусь»

23 октября – 27% от розничной цены на непродовольственные товары стоимостью от 5 рублей за 1 ед., 1 м; 5% – на продовольственные товары.

"Кирмаш" (пр. Дзержинского, 100, ул. В. Хоружей, 21, пр. Независимости, 19)

22–24 октября – 30% на все непродовольственные товары.

ТД «На Немиге» (ул. Немига, 8)

22 и 23 октября – 30% на все непродовольственные товары, 5% – на продовольственные товары.

«Лянок» (пр. Независимости, 46)

23 октября – 18% от розничной цены на весь ассортимент при сумме позиции в чеке от 3 рублей.
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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ
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