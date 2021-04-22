Заместитель главного врача Минского городского центра гигиены и эпидемиологии Григорий Гетюк прокомментировал ситуацию с ухудшением качества воды в Заводском, Ленинском и Октябрьском районах, где после аварии на трубопроводе снизилось качество воды.
– По данным, которые мы отбирали в 7:00, вода в двух точках из трех не соответствовала санитарно-эпидемиологическим требованиям, – рассказал специалист. – Нормативы не соблюдены по показателям цветности, мутности и содержанию железа. Соответственно, мы пока рекомендуем всем жителям Октябрьского, Ленинского и Заводского района использовать для питья бутилированную либо привозную воду. В настоящее время мы продолжаем отбор проб в социально значимых объектах. По состоянию на 14:00 в трех детских садах Заводского района – ГУО «Дошкольный центр развития ребенка № 276», ГУО «Ясли-сад № 175 Минска» и ГУО «Ясли сад № 322» вода уже соответствует всем требованиям. Поэтому в этих учреждениях ее можно использовать без ограничений. На других объектах района пить воду пока не следует.
Работа по мониторингу качества воды в детских учреждениях проводится в приоритетном порядке. Проверка качества воды в жилых домах и на других объектах продолжается. Санитарная служба работает в усиленном режиме.
Контроль качества воды проводится не только аккредитованной лабораторией Минского городского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, но и аккредитованной лабораторией Минскводоканала.
– К концу дня водоснабжение на всех объектах трех районов будет восстановлено полностью, вода будет соответствовать нормативам, – заверил Григорий Гетюк.
Фото: БЕЛТА
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Столичная санслужба: к концу дня вода в трех районах, пострадавших от аварии на трубопроводе, будет надлежащего качества
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