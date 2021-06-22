Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе настоящего года на лондонской бирже ICE увеличилась на 0,16% и сложилась на уровне 75,02 доллара за баррель, информирует ТАСС.
Согласно актуальным на 4:27 данным торговой площадки, стоимость нефти марки Brent составила 75,01 доллара (+0,15%).
До этого стоимость Brent была выше 75 долларов за баррель два года назад – в апреле 2019 года.
Нефть марки WTI дорожает до 73,14 доллара за баррель (+0,03%).
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Стоимость нефти Brent превысила 75 долларов за баррель впервые с апреля 2019 года
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