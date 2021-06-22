Стоимость нефти Brent превысила 75 долларов за баррель впервые с апреля 2019 года

Согласно актуальным на 4:27 данным торговой площадки, стоимость нефти марки Brent составила 75,01 доллара (+0,15%).До этого стоимость Brent была выше 75 долларов за баррель два года назад – в апреле 2019 года.Нефть марки WTI дорожает до 73,14 доллара за баррель (+0,03%).