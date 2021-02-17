Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле текущего года на лондонской бирже ICE увеличилась на 1,12% – до 64,06 доллара за баррель, информирует ТАСС.
Согласно данным торговой площадки на 11:02, стоимость нефти Brent составляла 64,06 доллара за баррель. К 11:13 рост цены замедлился до 0,79% и торговалась на уровне 63,85 долларов за баррель. Вместе с тем нефть WTI стала дороже на 0,61%, до 60,45 долларов за баррель.
Фото: pixabay.com
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Стоимость нефти Brent на лондонской бирже ICE превысила 64 доллара
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