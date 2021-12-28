Стоимость нефти Brent на бирже ICE превысила 79 долларов за баррель

В последний раз цена на марку Brent превышала 79 долларов за баррель 26 ноября текущего года.К 13:43 по минскому времени стоимость нефти марки Brent торговалась на уровне 79,1 доллара за баррель (+1,13%).Стоимость фьючерса на нефть марки WTI с поставкой в феврале будущего года увеличилась на 1,3% – до $76,55 за баррель.