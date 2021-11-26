Стоимость нефти Brent упала более чем на 10%

Агентство уточняет, что в последний раз стоимость Brent была ниже $72 за баррель 10 сентября 2021 года.Позже стоимость нефти Brent замедлила падение до $72,78 за баррель (-10,06%).Чем обусловлено резкое снижение стоимости нефти? Эксперты связывают этот процесс с новостями о появлении нового штамма коронавируса в Европе (ранее он был обнаружен в странах на юге Африки).