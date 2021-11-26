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  2. Стоимость нефти Brent упала более чем на 10%

Стоимость нефти Brent упала более чем на 10%

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2022-го на лондонской бирже ICE вечером 26 ноября падала до $71,85 за баррель, сообщает ТАСС.


Агентство уточняет, что в последний раз стоимость Brent была ниже $72 за баррель 10 сентября 2021 года.

Позже стоимость нефти Brent замедлила падение до $72,78 за баррель (-10,06%).

Чем обусловлено резкое снижение стоимости нефти? Эксперты связывают этот процесс с новостями о появлении нового штамма коронавируса в Европе (ранее он был обнаружен в странах на юге Африки).
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Фото: РЕЙТЕР
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