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  2. Стоимость мексиканской нефти опустилась до $13 за баррель

Стоимость мексиканской нефти опустилась до $13 за баррель

Средняя цена мексиканской нефтяной смеси для поставок в различные регионы упала на торгах в пятницу до $13.01 за баррель, информировала на своем сайте нефтяная корпорация Pemex.

Уменьшение стоимости ниже уровня 2000-х годов идет на фоне сокращения спроса на нефть, связанного с пандемией нового коронавируса и глобальным падением производства, пишет РИА Новости.

Недавно стало известно о пересмотре суверенных и кредитных рейтингов Мексики и нефтяной корпорации Pemex, пониженных с ВВВ+ до ВВВ с негативным прогнозом на срок до 2 лет.
Агентство Standard & Poor's пояснило снижение рейтинга неясной политикой властей Мексики в борьбе с распространением COVID-19 и ожиданием сильного экономического спада в стране.
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