Стоимость газа в Европе за день снизилась на 8,5% после рекордного роста накануне

Стоимость голубого топлива в Европе по итогам биржевых торгов 22 декабря опустилась на 8,5% после рекордного роста накануне. Это следует из данных лондонской биржи ICE, пишет ТАСС.
Цена январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снизилась до 1938 долларов за тысячу кубометров.
Стоимость голубого топлива показала высокую волатильность в течение дня. После утреннего падения цены газа на 12% – ниже 1850 долларов за тысячу кубометров – стоимость достигла отметки 2050 долларов за тысячу кубометров, а оставшуюся часть дня держалась в районе 2000 долларов за тысячу кубометров.
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