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  2. Стоимость газа в Европе к концу недели снизилась до 1060 долларов за тысячу кубометров

Стоимость газа в Европе к концу недели снизилась до 1060 долларов за тысячу кубометров

Цена на газ в Европе на закрытии торгов на лондонской бирже ICE 15 октября опустилась и сложилась на уровне почти 1060 долларов за тысячу кубометров после того, как утром превышала 1250 долларов, информирует ТАСС.


Стоимость ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах к концу дня опустилась до 1064 долларов за тысячу кубометров. Общее падение цены с начала дня составило по меньшей мере 13%.

TTF установил исторический максимум 6 октября, когда стоимость голубого топлива достигла отметки более чем 1900 долларов за тысячу кубометров, но после этого стала стремительно опускаться.
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Фото: РЕЙТЕР
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