Стоимость газа в Европе к концу недели снизилась до 1060 долларов за тысячу кубометров

Стоимость ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах к концу дня опустилась до 1064 долларов за тысячу кубометров. Общее падение цены с начала дня составило по меньшей мере 13%.TTF установил исторический максимум 6 октября, когда стоимость голубого топлива достигла отметки более чем 1900 долларов за тысячу кубометров, но после этого стала стремительно опускаться.