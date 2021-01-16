Стилист рассказала, на какую одежду стоит обратить внимание на распродаже

Каждый из нас испытывает неподдельную радость, когда видит в магазине вещь намного дешевле ее первоначальной цены. Именно это чувство заставляет хватать с полок все и сразу. Однако в погоне за трендами многие делают необдуманные покупки, а вещи впоследствии оказываются ненужными. Стилист Татьяна Базлова рассказала, на какую одежду стоит обратить внимание на распродаже, чтобы она не зря занимала свое место в гардеробе и была актуальна несколько сезонов.
Платье-пиджак
Такой вариант наряда с объемными плечами совсем не торопится выходить из моды. Это не тот тренд, который уйдет уже завтра – он довольно долгосрочный, поэтому обязательно обратите на него внимание во время распродажи.
Под платье-пиджак можно носить любую сезонную обувь. Подойдут сапоги, ботильоны, ботфорты, казаки и даже армейские ботинки. Теплой весной можно сочетать с лодочками.
Брючный костюм
Брючный костюм – абсолютный must have любого гардероба. Он очень комбинируемый, ведь пиджак можно носить с джинсами, юбками и платьями. А брюки – с рубашками, блузами, топами и другими пиджаками.
Самый универсальный крой для разных типов фигур – брюки на высокой талии, с защипами, зауженные книзу, с эффектом прилегания.
Атласное платье миди прямого кроя
Данная модель платья подходит под описание «и в пир, и в мир, и в добрые люди». Его универсальность в том, что оно уместно как на торжественном мероприятии, так и в обычном походе в ресторан. Вопрос лишь в том, какие аксессуары и обувь вы подберете.
Брючный костюм в пижамном стиле
Данная модель костюма впервые появилась у известного бренда Dolce&Gabbana. Наряд настолько понравился модникам, что тенденция к пижамным костюмам сохранилась и в следующих сезонах. Но стоит помнить: брючный костюм пижамного стиля – это отнюдь не пижама. Есть одежда, предназначенная для сна и домашнего отдыха, и она ни при каких обстоятельствах не подходит для улицы, а тем более для выхода в свет, даже если сшита из натурального шелка.
Обувь и аксессуары к брючному костюму пижамного стиля подбираются в зависимости от кроя, цвета и длины.
Пиджак или жакет в клетку
Да, многие дизайнеры по сей день создают коллекции с этим принтом. Но даже если в следующем сезоне мы не увидим ни одной клеточки на подиумах, это не значит, что она ушла. Клетка – разновидность принта, причем классическая. Она никогда не становится неактуальной, может лишь быть не так популярна, как сейчас.
Атласный слиптоп
В последние несколько лет атласные топы стали очень популярны, однако для некоторых это все же неочевидная покупка, особенно на зимней распродаже. Но если все же решитесь, топ – это первый слой под любые пиджаки и жакеты, а также просто самостоятельное изделие на летний сезон. Они также бывают в разных вариациях и цветах.
Фото: pinterest.ru
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Стилист рассказала, на какую одежду стоит обратить внимание на распродаже
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