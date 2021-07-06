Стилист перечислила модные солнцезащитные очки на лето 2021

Авиаторы
Специалист отметила, что эти очки находятся вне времени. Однако подходят далеко не всем.
– Если у вас достаточно массивная и активная челюсть, авиаторы сделают лицо грустным. Поэтому советую данную форму очков девушкам с более скошенной челюстью, – сказала Маргарита Мурадова.
Деликатные и тонкие
Такие очки, считает стилист, могут иметь разные формы. Они более женственные и незаметные. Использовать можно в качестве декоративного элемента, поскольку от солнца глаза не защищают.
– Поэтому это тренд, на котором не стоит фокусироваться. Но если хотите поэкспериментировать, можете обратить внимание на данную оправу, – добавила специалист.
Cat-eye в стиле 50-х
Подходят всем формам лица, поскольку немного вытягивают их.
– Благодаря таким очкам можно получить кокетливый, заманчивый, лаконичный и минималистичный образ, – обратила внимание Маргарита Мурадова.
Массивная оправа
Все еще очень актуальна и не выходит из моды многие годы.
– Прекрасно работает с более крупными чертами лица, хорошо дополняет минималистичные наряды. В целом может служить стейтментом в образе, – сказала стилист.
Футуристичные модели
Напоминают очки велосипедистов и гонщиков.
– Более интересно смотрятся в сочетании с кэжуальными вещами, – добавила эксперт.
Прямоугольные
Подходят девушкам с плавными и обтекаемыми формами лица.
– Тем, у кого более угловатые формы лица, нужно осторожно выбирать соизмеримость самой оправы к чертам челюсти, скул, губ и глаз, чтобы не утрировать их и не увеличить, а, наоборот, все сбалансировать, – объяснила Маргарита Мурадова.
Модели, украшенные декоративными элементами
Очки могут дополняться цепями, цветочками, бабочками, горошинками или, например, кристаллами. Чем больше таких элементов, тем лучше они будут смотреться на лице.
– Именно летом хочется добавить яркости, а очки – прекрасный способ привнести ее в образ, – резюмировала стилист.
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