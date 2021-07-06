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Стилист перечислила модные солнцезащитные очки на лето 2021

От деликатных тонких до авиаторов – на своем YouTube-канале персональный стилист Маргарита Мурадова собрала самые модные формы оправ солнечных очков, которые стоит выбирать летом этого года.

Авиаторы


Специалист отметила, что эти очки находятся вне времени. Однако подходят далеко не всем.

 Если у вас достаточно массивная и активная челюсть, авиаторы сделают лицо грустным. Поэтому советую данную форму очков девушкам с более скошенной челюстью, – сказала Маргарита Мурадова.

Деликатные и тонкие


Такие очки, считает стилист, могут иметь разные формы. Они более женственные и незаметные. Использовать можно в качестве декоративного элемента, поскольку от солнца глаза не защищают.

– Поэтому это тренд, на котором не стоит фокусироваться. Но если хотите поэкспериментировать, можете обратить внимание на данную оправу, – добавила специалист.

Cat-eye в стиле 50-х


Подходят всем формам лица, поскольку немного вытягивают их.

– Благодаря таким очкам можно получить кокетливый, заманчивый, лаконичный и минималистичный образ, – обратила внимание Маргарита Мурадова.

Массивная оправа


Все еще очень актуальна и не выходит из моды многие годы.

– Прекрасно работает с более крупными чертами лица, хорошо дополняет минималистичные наряды. В целом может служить стейтментом в образе, – сказала стилист.

Футуристичные модели


Напоминают очки велосипедистов и гонщиков.

– Более интересно смотрятся в сочетании с кэжуальными вещами, – добавила эксперт.

Прямоугольные


Подходят девушкам с плавными и обтекаемыми формами лица.

– Тем, у кого более угловатые формы лица, нужно осторожно выбирать соизмеримость самой оправы к чертам челюсти, скул, губ и глаз, чтобы не утрировать их и не увеличить, а, наоборот, все сбалансировать, – объяснила Маргарита Мурадова.

Модели, украшенные декоративными элементами


Очки могут дополняться цепями, цветочками, бабочками, горошинками или, например, кристаллами. Чем больше таких элементов, тем лучше они будут смотреться на лице.

– Именно летом хочется добавить яркости, а очки – прекрасный способ привнести ее в образ, – резюмировала стилист.

Фото: скриншот видео
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