Стилист перечислила модные солнцезащитные очки на лето 2021

Авиаторы

Деликатные и тонкие

Cat-eye в стиле 50-х

Массивная оправа

Футуристичные модели

Прямоугольные

Модели, украшенные декоративными элементами

Специалист отметила, что эти очки находятся вне времени. Однако подходят далеко не всем.– сказала Маргарита Мурадова.Такие очки, считает стилист, могут иметь разные формы. Они более женственные и незаметные. Использовать можно в качестве декоративного элемента, поскольку от солнца глаза не защищают.– добавила специалист.Подходят всем формам лица, поскольку немного вытягивают их.обратила внимание Маргарита Мурадова.Все еще очень актуальна и не выходит из моды многие годы.– сказала стилист.Напоминают очки велосипедистов и гонщиков.– добавила эксперт.Подходят девушкам с плавными и обтекаемыми формами лица.– объяснила Маргарита Мурадова.Очки могут дополняться цепями, цветочками, бабочками, горошинками или, например, кристаллами. Чем больше таких элементов, тем лучше они будут смотреться на лице.– резюмировала стилист.Фото: скриншот видео