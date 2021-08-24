Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.51
EUR: 2.94
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. Стилист назвала девять вариантов актуальной верхней одежды для прохладной погоды

Стилист назвала девять вариантов актуальной верхней одежды для прохладной погоды

Великолепно выглядеть можно даже в прохладную погоду. Достаточно выбрать гармоничный верх, и тогда образ заиграет новыми красками. О том, какие вещи приобрести для прохладного позднего лета и ранней осени, в своем Instagram-аккуанте рассказала стилист Вера Кирей.


По словам эксперта, для комфортных погодных условий прекрасно подойдут кардиганы. Они могут быть яркими или однотонными, укороченными или удлиненными.

Согреться в прохладную погоду также помогут бомперы.

– Сложно представить более актуальный вариант верхней одежды. Сейчас бомперы на пике моды, – обратила внимание Вера Кирей.

Стеганые куртки – еще один беспроигрышный вариант на лето-осень 2021 года.

– Это может быть бомпер, куртка рубашечного типа или кимоно. Стеганые изделия не сдают своих позиций, – отметила эксперт.

Кроме того, для прохладной погоды подойду любые джинсовые куртки актуального кроя и рубашки разной плотности. Последние изделия могут быть из денима, шерсти, допустимы стеганые варианты. Можно приобрести для гардероба как утепленные, так и более легкие варианты рубашек.

А вот жакеты предпочтительнее оверсайз, приталенные и укороченные. Не стоит забывать и об олимпийках.

– Они добавят нотку ретро. Хорошо смотрятся самостоятельно и в многослойности, – сказала Вера Кирей.

Утеплиться можно также с помощью анорака.

– Не стоит думать, что это сугубо спортивный вариант. Он универсален, поэтому будет хорошо смотреться даже под платье, – считает стилист.

И наконец, косухи. Хотя такие вещи немного сдали свои позиции, все еще допустимо их использование в образах.

Фото: Gucci
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы