Стилист назвала девять вариантов актуальной верхней одежды для прохладной погоды

Великолепно выглядеть можно даже в прохладную погоду. Достаточно выбрать гармоничный верх, и тогда образ заиграет новыми красками. О том, какие вещи приобрести для прохладного позднего лета и ранней осени, в своем Instagram-аккуанте рассказала стилист Вера Кирей.
По словам эксперта, для комфортных погодных условий прекрасно подойдут кардиганы. Они могут быть яркими или однотонными, укороченными или удлиненными.
Согреться в прохладную погоду также помогут бомперы.
– Сложно представить более актуальный вариант верхней одежды. Сейчас бомперы на пике моды, – обратила внимание Вера Кирей.
Стеганые куртки – еще один беспроигрышный вариант на лето-осень 2021 года.
– Это может быть бомпер, куртка рубашечного типа или кимоно. Стеганые изделия не сдают своих позиций, – отметила эксперт.
Кроме того, для прохладной погоды подойду любые джинсовые куртки актуального кроя и рубашки разной плотности. Последние изделия могут быть из денима, шерсти, допустимы стеганые варианты. Можно приобрести для гардероба как утепленные, так и более легкие варианты рубашек.
А вот жакеты предпочтительнее оверсайз, приталенные и укороченные. Не стоит забывать и об олимпийках.
– Они добавят нотку ретро. Хорошо смотрятся самостоятельно и в многослойности, – сказала Вера Кирей.
Утеплиться можно также с помощью анорака.
– Не стоит думать, что это сугубо спортивный вариант. Он универсален, поэтому будет хорошо смотреться даже под платье, – считает стилист.
И наконец, косухи. Хотя такие вещи немного сдали свои позиции, все еще допустимо их использование в образах.
Фото: Gucci