Стилист Меган Маркл раскрыл секрет ее фирменной прически

Парикмахер Меган Маркл Джордж Нортвуд рассказал британскому Vogue о "секретной должности", на которой работал годами. Он раскрыл все тайны: каково было работать с Меган и что вдохновило его на создание фирменной прически жены принца — небрежного низкого пучка.
"Сотрудничать с герцогом и герцогиней Сассекскими в течение последних двух лет было честью для меня и большим наслаждением. Я любил работать с этой удивительной парой, которая не только защищает малый бизнес, но и научила меня тому, как важны разнообразие, равенство и крепкое психическое здоровье", — отметил Нортвуд.
Он также рассказал, что любимой прической Меган был небрежный шиньон. Идея прически возникла из-за желания придерживаться королевского протокола, но в то же время сделать ее более современной.
"Укладка не должна была быть слишком формальной. Я называл ее утонченным несовершенством", — говорит стилист.
Нортвуд и бывшая актриса быстро сработались.
"На первой встрече мы сразу же нашли общий язык. Я познакомился с ней в феврале, незадолго до Дня святого Валентина 2018 года. Я переживал перед встречей, но она вела себя так же, как и мои клиентки из Калифорнии. Меган сказала: "Я девушка из Калифорнии", а я ответил: "Обожаю девушек из Калифорнии". Мы сразу поняли друг друга", — вспоминает он.