Стилист Меган Маркл раскрыл секрет ее фирменной прически

, — отметил Нортвуд.Он также рассказал, что любимой прической Меган был небрежный шиньон. Идея прически возникла из-за желания придерживаться королевского протокола, но в то же время сделать ее более современной., — говорит стилист.Нортвуд и бывшая актриса быстро сработались.— вспоминает он.