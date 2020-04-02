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Стилист Меган Маркл раскрыл секрет ее фирменной прически

Парикмахер Меган Маркл Джордж Нортвуд рассказал британскому Vogue о "секретной должности", на которой работал годами. Он раскрыл все тайны: каково было работать с Меган и что вдохновило его на создание фирменной прически жены принца — небрежного низкого пучка.



"Сотрудничать с герцогом и герцогиней Сассекскими в ​​течение последних двух лет было честью для меня и большим наслаждением. Я любил работать с этой удивительной парой, которая не только защищает малый бизнес, но и научила меня тому, как важны разнообразие, равенство и крепкое психическое здоровье", — отметил Нортвуд.

Он также рассказал, что любимой прической Меган был небрежный шиньон. Идея прически возникла из-за желания придерживаться королевского протокола, но в то же время сделать ее более современной. 

"Укладка не должна была быть слишком формальной. Я называл ее утонченным несовершенством", — говорит стилист.

Нортвуд и бывшая актриса быстро сработались.

"На первой встрече мы сразу же нашли общий язык. Я познакомился с ней в феврале, незадолго до Дня святого Валентина 2018 года. Я переживал перед встречей, но она вела себя так же, как и мои клиентки из Калифорнии. Меган сказала: "Я девушка из Калифорнии", а я ответил: "Обожаю девушек из Калифорнии". Мы сразу поняли друг друга", — вспоминает он.
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Фото: Рейтер
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