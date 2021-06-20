Развитие здравоохранения, вакцинация, выходной для диспансеризации и где провести отпуск: о чем говорил Президент, посещая детскую больницу в Минске

Здоровая оптимизация

Спасибо за детей

Диабет – не сахар

Хорошее предложение

Вакцинация лишней не будет

Условия должны быть равные!

Подарок к юбилею

Интересный факт

Вторая городская детская клиническая больница выполняет более 300 видов платных медицинских услуг. Медпомощь оказывают пациентам из России, Украины, Казахстана, Кыргызстана, Грузии, Туркменистана, Венгрии, Азербайджана, Болгарии, Израиля, Польши, Палестины и других стран. В прошлом году доходы по экспорту услуг превысили миллион долларов, за пять месяцев этого – 340 тысяч. Заключены договоры на экспорт услуг с туристическими фирмами и страховыми компаниями.

Официально

Обеспеченность врачами в Беларуси на начало 2021 года составила 52 на 10 тысяч населения, что выше, чем в странах ЕС (33,4) и странах СНГ (38,1). Показатель обеспеченности средним медперсоналом на начало года составил 121,7 на 10 тысяч населения, что также значительно выше аналогичного показателя в странах ЕС (86,8) и СНГ (62). По показателю младенческой смертности (2,7 на 1000 родившихся живыми) Беларусь опережает все страны СНГ и многие развитые страны мира.

Выходные стали двойным праздником для коллектива 2-й городской детской клинической больницы. В этом году они отмечали не только День медицинских работников, но и 70 лет со дня основания лечебного учреждения. Субботним утром Александр Лукашенко приехал в столичную клинику, лично поздравил виновников торжества, а в их лице и всех медработников страны с профессиональным праздником. И дал им такое напутствие:История 2-й городской детской клинической больницы ведет отсчет с 19 июня 1951 года. Тогда это было всего восемь палат на 75 мест. А сегодня здесь оказывают помощь маленьким пациентам с тяжелыми заболеваниями не только со всей Беларуси, но и из других стран. Причем по таким технологиям, о которых вчера еще только мечтали. Именно во 2-й детской первыми в Беларуси внедрили признанные в мире методики пересадки почек. В 2009-м такие операции считались высшим пилотажем в медицине. Сегодня – обычное дело. А это сотни спасенных детских жизней. До 1997 года все дети, которые имели терминальную почечную недостаточность, умирали, пока врачи не начали работать с гемодиализом. Он дал возможность сохранять жизни малышей. И совсем не ради красного словца Александр Лукашенко назвал врачей героическим людьми:Впрочем, разговор в столичной клинике начали с состояния дел в сфере здравоохранения в целом. И тут выяснился интересный парадокс. Оказывается, вопреки распространенному мнению, Минск проигрывает регионам в этом плане, и Президент требует от чиновников устранить перекос:Впрочем, упрек не касается 2-й городской детской клинической больницы. Сегодня на ее базе организована работа трех республиканских центров: нефрологии и заместительной почечной терапии, урологии и эндокринологии. Но и этого уже мало. Поэтому в планах построить новый корпус, а старое здание хотят отдать под нужды других учреждений здравоохранения. Глава государства потребовал, чтобы к вопросу подходили по-хозяйски:Президент поинтересовался, есть ли проблемы с пересадками почки. Ему доложили, что в очереди сейчас двенадцать человек, а среднее время ожидания – около полугода. Внедренная технология перитонеального диализа позволила снизить смертность детей с 30 до 2 процентов.Еще одна хорошая новость: почти половина операций проводятся по малоинвазивным методикам (в 2005-м лапароскопий было 20 процентов). Конечно, в прошлом году из-за коронавируса заметно снизились количественные показатели учреждения здравоохранения. Но при этом здоровье детей, нуждающихся в диализе и пересадке почки, не ухудшилось, заверили медики.Глава государства посетил отделение реанимации, Школу сахарного диабета и изотопную лабораторию, ознакомился с материально-технической базой учреждения. Оборудование здесь высочайшего класса, но наши медики научились на нем работать и с гордостью рассказали Александру Лукашенко, что проблем с лечением детей сегодня нет.отреагировал Александр Лукашенко. -Заглянул Президент и к пациентам, с которых более десяти лет назад началась программа по трансплантации почек. Тогда из 20 семей трое родителей согласились стать донорами для ребенка. Первыми были отец и сын, с которыми Александр Лукашенко пообщался во время посещения больницы.– обратился к юному реципиенту Президент.Молодой человек заверил, что хорошо. Сейчас он наблюдается у брестских взрослых трансплантологов.В другой семье ребенка, родившегося без функции почек, взяли на диализ с третьего дня жизни. За первый год малыш перенес все виды диализа в стране. В 4,5 года ребенку пересадили папину почку. Сейчас тринадцатилетний подросток учится в обычной школе.– поинтересовался Глава государства.заметил Александр Лукашенко.Еще одна мама стала донором для дочери, которая десять лет назад уже перенесла пересадку. Кстати, до этих событий мама была медсестрой гемодиализа.заключили медики.- согласился Александр Лукашенко. И добавил:В последние годы все более острой становится проблема заболеваемости сахарным диабетом. Как избежать осложнений, учат в Школе диабета. Зашел в эндокринологическое отделение и Александр Лукашенко. Ребятишки его сразу узнали:отрапортовал маленький Паша. И подробно рассказал, как измерять уровень сахар в крови.Президент внимательно выслушал юного учителя, как работают современные глюкометры и помпы. Предположил:- уверено сказал мальчик. И уже когда Александр Лукашенко пожимал ему на прощание руку, не растерялся: -Еще одна пациентка Лиза рассказала, что больше всего любит рисовать, и преподнесла Главе государства картину:Всем юным пациентам от Главы государства тоже на память остались подарки.Общение Президента с трудовым коллективом больницы ожидаемо началось с вопросов на медицинскую тематику. Профилактика – лучшее лечение. Истина избитая, но от этого не менее актуальная. Ведь не зря успехи белорусского здравоохранения во многом обязаны всеобщей диспансеризации. Вот только чтобы ее пройти, нужно отпрашиваться с работы или ждать отпуска. Может, на этот случай обязать работодателя предоставлять выходной? С таким предложением медики обратились к Главе государства. Ответ был такой:Александр Лукашенко обратил внимание - в этом вопросе финансовая нагрузка ляжет не на бюджет, а на конкретного работодателя:По словам Президента, предложения об оплачиваемом выходном дне для прохождения диспансеризации вносятся не впервые. И заверил, что перед внесением соответствующих поправок в законодательство разработчики обязательно посоветуются с медиками:Отвечая на вопрос, не планируется ли в Беларуси введение обязательной вакцинации трудовых коллективов от коронавируса в связи со вспышкой инфекции в ряде регионов России, Александр Лукашенко сказал:Глава государства сообщил, что в ближайшее время планируется провести совещание по совершенствованию системы здравоохранения в Минске и борьбе с коронавирусом:Вместе с тем Александр Лукашенко считает, что вакцинация от коронавируса лишней не будет. Особенно для тех, кто постоянно контактирует с большим количеством людей, в том числе для медиков. Президент констатировал, что производимой сегодня в Беларуси по российским технологиям вакцины в принципе хватает, а с созданием собственной спешить не следует. И объяснил, почему:Многие белорусы привыкли отдыхать в теплых странах. Но в этом году туристическая ситуация осложнилась – и виной тому не только коронавирус, но и недружественные действия некоторых стран. Медики поинтересовались у Президента возможным транспортным сообщением для выезда за рубеж.Александр Лукашенко подчеркнул, что не разделяет, но понимает желание людей отдохнуть на море:Сейчас большой поток белорусов отправляются на российские и грузинские курорты. Что касается Турции и Египта, Президент пояснил:Глава государства сообщил о договоренности с Президентом России Владимиром Путиным о том, что белорусы также могут пользоваться российскими авиалиниями со стыковкой в Москве. Тем не менее, Александр Лукашенко все же рекомендует соотечественникам отдыхать на родине, чтобы снизить риски заражения.В гости к медикам Президент приехал не с пустыми руками. Главному врачу клиники Ларисе Сечко он вручил сертификат на приобретение аппарата высокого класса для ультразвуковой диагностики.с юмором заметил Александр Лукашенко, вручая подарок.оценила шутку Лариса Сечко.Взамен высокому гостю презентовали книгу, где рассказывается об этапах становления больницы и ее современных возможностях. Среди опубликованных архивных документов и распоряжение Президента о развитии материально-технической базы больницы. Датировано оно (что очень символично) 19 июня 1996 года — это ровно 25 лет назад. О том далеком уже времени напоминает и трогательный снимок маленьких пациентов с Главой государства, сделанный в 1995 году в канун Рождества, когда Президент посещал 2-ю детскую больницу.сказала Лариса Сечко.Подарок от лица всех медиков Главе государства вручил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич. Он подарил фотоальбом, рассказывающий о посещении Президентом в острый период пандемии «красных зон» в различных лечебных учреждениях.- сказал Дмитрий Пиневич.заверил Александр Лукашенко. –