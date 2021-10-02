Ставка на красивую выкладку, низкие цены и качественный товар - в Могилеве проходит большая сельскохозяйственная ярмарка

Сезон сельскохозяйственных ярмарок продолжается в Могилеве.





Пополнить запас овощей и фруктов можно на площадке у ОАО «МогилевАттракционы», в микрорайонах «Спутник» и «Юбилейный». А центральная ярмарка сегодня развернулась в сквере 40-летия Победы.

На самом деле она должна была состояться еще неделю назад, но пришлось перенести из-за дождливой погоды. Нынешняя же суббота радует солнцем и теплом, поэтому сельскохозяйственные, перерабатывающие и торговые предприятия, фермерские хозяйства, индивидуальные предприниматели, ремесленники и физические лица заняли свои места.





Между торговыми рядами прогуливалась Екатерина Сорока с мамой Светланой Игоревной. В руках - пакеты с морковью, виноградом и перцем, приобрели могилевчанки и моцареллу от знаменитых славгородских сыроваров.

- Берем небольшими партиями, потому что хранить негде, - рассказывают они. - Хорошо, что живем в центре города и можно регулярно посещать ярмарки. В первую очередь здесь радуют цены, которые даже ниже, чем на продуктовом рынке города, не говоря уже о магазинах. Например, в этой палатке перец стоит 2,5 и 3,5 рубля, а не от 5 и выше.





А еще продавцы не скупятся на информацию о товаре и даже делятся «секретиками».

- Если нужны томаты сегодня к ужину, берите вот эти спелые, а если хотите обеспечить новогодний стол – тогда вот эти зеленоватые, - слышу разговор предпринимателя Елены Гузовой с покупателем. – Завернете отдельно каждый помидор в фольгу, и можете спокойно забыть о них до декабря.





Люди в первую очередь обращают внимание на аккуратную и красивую выкладку товара, уже мне рассказывает она:

- Когда же удалось привлечь их внимание, смотрят на цену и качество продукции. Многие пока присматриваются и берут что-то на пробу, что типично для начала сезона ярмарок. Хотя рассчитываю продать две привезенные машины овощей и фруктов.





А вокруг торговой точки ОАО «Фирма «Кадино» я долго ходила кругами, поджидая возможность побеседовать с Татьяной Дубасовой. Но поскольку очередь к ней не иссякала, пришлось задавать вопросы прямо поверх голов покупателей.

- В чем ваш секрет, откуда такой спрос?

- Не знаю, наверно, в улыбке, - заливисто смеется Татьяна. – А что, торговля зависит от многих факторов. На прошлой ярмарке дела шли неважно из-за холодной погоды. Даже те, кто рискнул высунуться из дома, не особо задерживались у палаток – посмотрели и быстро ушли. Сегодня же тепло, хорошо, рядом концерт устроили. Люди никуда не спешат, пройдутся, посмотрят да и вернутся ко мне. В ходу картошка, морковь, капуста. Одни возьмут 5 килограммов, другие несколько сеток. Уверена, сегодня все продам.





Помимо плодоовощной, мясной и рыбной продукции, характерной для таких тематических ярмарок, покупателям предлагают и другие товары. Желающие найдут текстиль, сувениры, саженцы, точки общепита предлагают угоститься кулинарными и кондитерскими изделиями и напитками.





Параллельно проходит народный праздник «Богач». Культурную программу здесь обеспечивают творческие коллективы областного центра и Могилевского района, в том числе детских школ искусств, городского Центра культуры и досуга, Могилевские городские оркестры. Артисты подготовили театрализованное представление, конкурсы и игровую программу.





Кто не успеет закупиться сельхозпродукцией в эти субботу и воскресенье, пусть не переживает - в октябре в Могилеве пройдет полтора десятка осенних сельскохозяйственных ярмарок. Проводить их будут каждые выходные на территориях микрорайонов и микрозон города.



















































































