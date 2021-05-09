Старые добрые песни в новом исполнении. В парке Победы и на площадке возле “Чижовка-Арены” сегодня играл оркестр Военной академии

В парке Победы и на площадке возле “Чижовка-Арены” сегодня играл оркестр Военной академии. Зрителям репертуар военнослужащих был по вкусу: люди не только подпевали, но и танцевали под живую музыку.



– В нашем репертуаре сегодня были нетипичные фронтовые композиции. Ведь старые добрые песни сегодня звучат на всех площадках, а мы решили разнообразить их современными песнями о войне. Люди воспринимали замечательно. В парке Победы публика принимала на ура, в Чижовке выступление было небольшое, исполнили несколько композиций, но люди остались довольны, –отметил артист оркестра Военной академии Сергей Чемруков.