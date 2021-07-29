В рамках Всемирного медиасаммита открыт прием заявок на конкурс фотографий о зимних видах спорта, приуроченных к проведению XXII зимних Олимпийских игр –2022 в Пекине.
Конкурс проходит под девизом "Истина, объективность и совершенство". Его целью является является популяризация красоты спорта и олимпийского движения, а также побуждение к занятию зимними видами спорта как можно большего количества людей.
К участию принимаются фото, связанные с темой зимних видов спорта, которые были опубликованы в период с 1 октября 2009 года по 10 сентября 2021 года.
Утверждены две сюжетные номинации: «Спортсмены в движении» и «Сюжет на спортивную тему». Допускаются как одиночные фотографии, так и серии снимков. Лучшая работа будет выбрана из тех, которые пройдут в финал.
Победители в каждой номинации получат сертификаты и денежные призы. Главная награда – 10 тысяч долларов.
Заявки принимаются до 10 сентября включительно. Результаты станут известны в октябре 2021 года. Более подробно ознакомиться с правилами участия можно на официальном сайте конкурса http://wms.news.cn/.
Соорганизатором Winter Sports Photo Awards выступает информационное агентство «Синьхуа».
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Стартовал прием заявок на международный фотоконкурс о зимних видах спорта от Всемирного медиасаммита
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