Таким мнением в интервью телеканалу "Беларусь 1" поделился литовский политолог Андрей Стариков.
– Литва, пытаясь выслужиться перед Вашингтоном, влезает не в свою игру по сдерживанию китайской экономической экспансии. Ответ хотя и очерчивается контурно, вероятно, будет сильнее. То, что мы видим сейчас с поездами, является символическим жестом, это только начало. В действительности Литва шмальнула себе в ногу. Еще не в голову, но мизинец отстрелила напрочь, – сказал Андрей Стариков.
Видео: Telegram-канал АТН