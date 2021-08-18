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  2. Стариков: Литва, пытаясь выслужиться перед Вашингтоном, влезает не в свою игру по сдерживанию китайской экономической экспансии

Стариков: Литва, пытаясь выслужиться перед Вашингтоном, влезает не в свою игру по сдерживанию китайской экономической экспансии

Таким мнением в интервью телеканалу "Беларусь 1" поделился литовский политолог Андрей Стариков.

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– Литва, пытаясь выслужиться перед Вашингтоном, влезает не в свою игру по сдерживанию китайской экономической экспансии. Ответ хотя и очерчивается контурно, вероятно, будет сильнее. То, что мы видим сейчас с поездами, является символическим жестом, это только начало. В действительности Литва шмальнула себе в ногу. Еще не в голову, но мизинец отстрелила напрочь, – сказал Андрей Стариков.

Видео: Telegram-канал АТН
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