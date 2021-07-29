Представители американского актера Боба Оденкерка рассказали о его состоянии. Об этом сообщает телеканал CBS News.
На днях Оденкерк потерял сознание во время съемок шестого сезона сериала "Лучше звоните Солу", в котором он исполняет главную роль. Представители актера рассказали, что данный инцидент – следствие проблем с сердцем. На данный момент Боб находится в больнице в стабильном состоянии.
– Он и его семья хотели бы выразить благодарность невероятным врачам и медсестрам, ухаживающим за ним, а также актерскому составу, съемочной группе и продюсерам, которые остались рядом с ним, – отметили агенты актера.
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Стало известно о состоянии актера Боба Оденкерка после госпитализации
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