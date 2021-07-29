Стало известно о состоянии актера Боба Оденкерка после госпитализации

На днях Оденкерк потерял сознание во время съемок шестого сезона сериала "Лучше звоните Солу", в котором он исполняет главную роль. Представители актера рассказали, что данный инцидент – следствие проблем с сердцем. На данный момент Боб находится в больнице в стабильном состоянии., – отметили агенты актера.