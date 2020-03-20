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  2. Стало известно, почему Трамп отказался от жесткого ответа на атаку в Ираке

Стало известно, почему Трамп отказался от жесткого ответа на атаку в Ираке

На решение Трампа повлияла сложная ситуация с коронавирусом в Иране.

Фото: AP Photo / Carolyn Kaster

Как выяснил телеканал NBC, президент США Дональд Трамп отказался от жесткого ответа на атаку базы западной коалиции в Ираке из-за ситуации с коронавирусом в Иране. А Вашингтон уверен, что за нападением стоит поддерживаемая Тегераном группировка «Катаиб Хезболлах».

Источник в американскoм правительстве рассказал телеканалу, что на прoшлой неделе в ходе совещания с сoветниками по безопасности Трамп выразил oзабоченность в связи с тем, что в случае жесткoго ответа Тегерану в такое время США будут «выглядеть плoхо», учитывая непрoстую ситуацию в Иране. Официальнo Белый дом эту инфoрмацию не комментировал.

По официальным данным в Иране уже 18 407 зараженных коронавирусом и 1284 умерших. Больше только в Китае и Италии.

В начале марта Трамп заявил, что США готовы помочь Ирану в борьбе с коронавирусом, но Тегеран должен публично об этом попросить. Президент Ирана Хасан Роухани назвал эти слова «маской сострадания».

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