Стало известно, почему певец Jony покинул лейбл Raava Music

Летом этого года российский исполнитель Jony (Джахид Афраил) вышел из лейбла Raava Music и стал самостоятельным артистом. О том, на какой ноте расстались с певцом, рассказал продюсер лейбла Elman в эфире YouTube-канала "FAMETIME TV".
Raava Music – творческое объединение и независимый лейбл, где Elman является продюсером Andro, Gafur, Iton, плюс, и сам выступает как артист.
- Для нас уход Jony был неким эмоциональным, а не финансовым ударом. И та череда событий, которая происходила, была связана с определенным давлением. Никто бы не хотел это снова переживать. Любой неординарный поступок близкого человека и друга причиняет боль, - пояснил он.
По словам продюсера, он был в курсе происходящего и знает истинные причины ухода Jony из команды:
- Конфликта между нами не было, - продолжил он. - Были сомнения, новые люди, которые оказывали на него давление. Они утверждали, что Jony лучше быть одиночным артистом. Я не могу сказать, что он поступил плохо. Он пошел по своему пути, и я надеюсь, что у него все хорошо. Там были свои подводные камни, и я думаю когда-нибудь мы это обсудим.
Артист также отметил, что Jony стал отдаляться от их коллектива и на фоне пандемии. Было меньше концертов, встреч и общения.
Elman подчеркнул, что уход певца не проходил в судебном порядке.
Фото: instagram.com/jony.me