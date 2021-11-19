Стало известно о состоянии певицы Марины Хлебниковой после пожара

Врачи оценивают состояние Хлебниковой как тяжелое, но стабильное.Пожар на улице Ратной в Москве произошел ночью 18 ноября. После происшествия Марину Хлебникову с отравлением продуктами горения доставили в НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского. Отмечается, что всего из квартиры певицы были спасены 5 человек. Площадь возгорания составила десять квадратных метров.