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  2. Стало известно о состоянии певицы Марины Хлебниковой после пожара

Стало известно о состоянии певицы Марины Хлебниковой после пожара

Известная российская певица Марина Хлебникова находится в тяжелом состоянии после пожара. Об этом сообщает телеканал «360». 

Фото: РИА Новости

Врачи оценивают состояние Хлебниковой как тяжелое, но стабильное. 

Пожар на улице Ратной в Москве произошел ночью 18 ноября. После происшествия Марину Хлебникову с отравлением продуктами горения доставили в НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского. Отмечается, что всего из квартиры певицы были спасены 5 человек. Площадь возгорания составила десять квадратных метров.
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