В субботу, 17 июля в столичные больницу поступили четверо молодых людей с электротравмами, полученными от удара молнии. Девушка из их компании погибла. Это произошло на озере Стайки под Минском. Пациенты в тяжелом состоянии.
По предварительной информации, молодые люди во время грозы спрятались под деревом - в него и ударила молния.
Состояние парней врачи оценивают как среднетяжелое. Медики делают все возможное, чтобы сохранить им жизнь и здоровье. Девушка, которая была вместе с ними, скончалась.
- Вчера в наше лечебное учреждение доставили трех пациентов, которые получили электротравму, поражение атмосферным электричеством. Все они были доставлены в отделение реанимации нашей клиники. Один человек поступил в другое медучреждение. У всех пациентов диагностирована электротравма средней степени тяжести. Сейчас проводятся все необходимые лечебные мероприятия, идет подготовка к оперативному лечению. Состояние остается тяжелым, прогнозы пока давать не можем, - прокомментировал ситуацию в эфире телеканала "Беларусь 1" заведующий ожоговым отделением городской клинической больницы скорой медицинской помощи г. Минска Игорь Шпилевский.
Фото из архива БЕЛТА
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Стало известно о состоянии парней, пострадавших от удара молнии под Минском
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