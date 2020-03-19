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Стало известно о характеристиках пятого поколения Sony Playstation

В Sony рассказали о характеристиках пятого поколения приставки Playstation.


PlayStation 5 получит 8-ядерный процессор AMD Zen 2 с частотой 3,5 ГГц и видеокарту AMD RDNA 2 (частота до 2.23 ГГц), сообщает официальный сайт компании.

Пользователям предоставят 16 гигабайт оперативки с пропускной способностью 448 Гбайт/с и сверхскоростной накопитель SSD на 825 ГБ с возможностью загрузить 5,5 гигабайт данных за одну секунду — предыдущая версия позволяет загружать один гигабайт за 20 секунд.

Более высокая скорость позволит разработчикам создавать насыщенные игровые миры большего размера, не задумываясь о времени загрузки, рассказали в компании.

Более мощный графический процессор позволит вывести реалистичность картинки на еще более высокий уровень. «Вода, стекло, отражение света, волосы персонажей и многое другое — все это будет выглядеть еще более реалистично».

Еще большее погружение в игру обеспечит функция 3D-звука, с которой игроки смогут точно определить положение противника, находящегося, скажем, сзади, или услышать мельчайшие нюансы, такие как, например, капли дождя.

Гаджет поддерживает телевизоры 4K и 8K, имеет дисковод Ultra HD Blu-ray (до 100 Гбайт/диск), рассказал Марк Церни, ведущий архитектор системы PS5.

Создатели отмечают, что практически все игры, созданные для PS4, будут доступны для запуска на PS5 сразу же после начала продаж новой консоли.

Первая Playstation была выпущена в 1994 году, на сегодняшний день в мире продано более 102 млн экземпляров этих приставок.

 

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