Заразиться коронавирусной инфекцией между двумя дозами вакцины можно в том случае, если у человека не успеет выработаться иммунитет либо если у него нет чувствительности к оболочке аденовируса. Об этом в познавательном ток-шоу "Здорово здоровым быть" на телеканале "Беларусь 1" рассказал врач Дмитрий Чеснов.
По словам врача, иммунитет после первой прививки от коронавируса начинает формироваться почти сразу.
– Но основная ее выработка на первый укол происходит только через 21 день. Вторая часть вакцины также начинает действовать почти сразу после введения, достигая формирования иммунного ответа на 21 день. Поэтому оценивать суммарный ответ иммунной системы на введенную вакцину можно через 42 дня, – обратил внимание специалист.
Дмитрий Чеснов подчеркнул, что заразиться между двумя вакцинами можно в нескольких случаях.
– Есть люди, которые не чувствительны к оболочке аденовируса. Или же у них есть стойкий иммунитет на эту оболочку. Поэтому иммунный ответ у них не формируется, и вероятность заражения существует. По этой причине меры профилактики должны соблюдаться для всех: и переболевших, и привитых, – резюмировал медик.
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Стало известно, можно ли заразиться коронавирусом в перерыве между двумя вакцинациями
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