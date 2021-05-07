В столице подача тепла потребителям прекращается 12 мая, информирует БЕЛТА.
– Погода стабилизируется, ожидается потепление, поэтому Мингорисполком принял решение с 12 мая прекратить подачу тепла столичным потребителям, – обратил внимание заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович на заседании рабочей группы по вопросам содержания и благоустройства территорий Минска.
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Стало известно, когда в Минске отключат отопление
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