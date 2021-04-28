Стало известно, когда в Бресте начнут отключать отопление

отметил Александр Рогачук.Сперва подача тепла будет прекращена на промышленных предприятиях, в общественных и административных зданиях, а после в общегородских банях, театрах, учреждениях образования (за исключением школ и детских садов) и жилищном фонде. В конце отопление отключат в гостиницах, библиотеках, архивах, музеях, социальных, медицинских и лечебно-профилактических учреждениях, школах и детсадах.При среднесуточной температуре ниже 8 градусов тепла поставщикам теплоэнергии рекомендуется обеспечить в социальных учреждениях режим протапливания.