С 29 апреля в Бресте начнут отключать отопление. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель горисполкома Александр Рогачук.
– Предварительный прогноз погоды обещает в ближайшие дни среднесуточную температуру воздуха +8 градусов и выше. В этой связи накануне подписал распоряжение об окончании отопительного сезона. Отключать системы отопления будем поэтапно начиная с 29 апреля, – отметил Александр Рогачук.
Сперва подача тепла будет прекращена на промышленных предприятиях, в общественных и административных зданиях, а после в общегородских банях, театрах, учреждениях образования (за исключением школ и детских садов) и жилищном фонде. В конце отопление отключат в гостиницах, библиотеках, архивах, музеях, социальных, медицинских и лечебно-профилактических учреждениях, школах и детсадах.
При среднесуточной температуре ниже 8 градусов тепла поставщикам теплоэнергии рекомендуется обеспечить в социальных учреждениях режим протапливания.
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Стало известно, когда в Бресте начнут отключать отопление
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