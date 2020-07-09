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Стало известно, когда Tesla сделает полностью автономный автомобиль

Tesla уже скоро создаст полностью автономный автомобиль – с автопилотом пятого уровня автономного вождения. Об этом заявил глава компании Илон Маск на открытии ежегодной шанхайской Всемирной конференции по искусственному интеллекту, прошедшей в видеоформате.


«Тесла», по словам Маска, добьется результата уже в этом году, сообщает Reuters.

Маск добавил, что Tesla работает над созданием новых систем охлаждения, которые позволят использовать в автомобилях более совершенные компьютеры, передает ТАСС.

Сообщество автомобильных инженеров выделяет шесть уровней автоматизации машин, где нулевой уровень подразумевает отсутствие автоматизации (водитель все делает сам), а пятый означает полную автоматизацию (вмешательства человека в процесс вождения не требуется).

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Фото: РЕЙТЕР
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