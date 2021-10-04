Стало известно, когда иностранные туристы смогут въезжать на Бали

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Отмечается, что коронавирусные ограничения в Индонезии будут ослабляться постепенно. Всем прибывающим в страну туристам необходимо будет пройти восьмидневный карантин за свой счет.В первую очередь правительство разрешило въезд жителям Китая, Японии и Южной Кореи. Министр туризма Сандиага Уно заявил, что список стран будет пополняться.На данный момент в Индонезии одобрены вакцины Sinovac, Sinopharm, AstraZeneca, Moderna, Pfizer и «Спутник V».