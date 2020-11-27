Стало известно, когда Facebook выпустит криптовалюту

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Сперва ассоциация Libra выпустит одну монету, обеспеченную долларом в соотношении один к одному. Об окончательном сроке запуска станет известно после того, как проект будет одобрен управлением финансового рынка Швейцарии. Предварительная дата – январь следующего года.Facebook начал тестировать криптовалюту в 2019-м. Тогда соцсеть оценила потенциальную клиентскую базу Libra в 1,7 миллиарда человек. Но появилось опасение, что криптовалюта может оказать негативное влияние на монетарный суверенитет и денежно-кредитную политику государств. К идее криптовалюты от Facebook отрицательно отнеслись власти некоторых стран, среди них – Великобритания, США и Россия. Все они считают, что Libra может создать риски для мировой финансовой системы из-за неконтролируемого движения капиталов.