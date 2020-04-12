Стало известно, когда Беларусь получит полный отчет миссии ВОЗ

Беларусь ждет полный отчет миссии Всемирной организации здравоохранения в течение недели, рассказала в эфире телеканала СТВ заместитель министра здравоохранения Елена Богдан, ее слова передает БЕЛТА.

Замминистра отметила, что к этому времени эксперты ВОЗ озвучили "предварительное, даже можно сказать тезисное заключение".

- В течение недели мы ждем полный отчет. Естественно, он будет детализирован. То, что они увидели в нашей стране, ляжет в рекомендации ВОЗ и будет использовано для других стран, которые только сталкиваются, на сегодняшний момент находятся в ситуации с ростом коронавирусной инфекции. Поэтому это дорогого стоит, - подчеркнула Елена Богдан.

Замминистра призналась, что самой ценной для нее рекомендаций экспертов ВОЗ было продолжать делать все то, что сегодня уже делается.

- Прежде всего то, что направлено на защиту персонала, потому что персонал был и остается самым ценным, что есть в системе. Это подходы к лечению пациентов, которые у нас сегодня есть. Это меры по социальному дистанцированию. И, конечно, третий раздел – это информационная политика – как мы должны информировать население, - пояснила она.